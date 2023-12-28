Провайдер назвал причину блокировки сайта Киркорова
Хостинг-провайдер: Сайт Киркорова заблокирован по техническим причинам
Провайдер опроверг информацию СМИ о запрете сайта певца Филиппа Киркорова. Блокировка произошла по техническим причинам, сообщили представители хостинг-провайдера "Спринтхост".
Так сейчас выглядит сайт певца Филиппа Киркорова. Фото © Скриншот LIFE / Kirkorov.ru
"Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространённая в Интернете информация не соответствует действительности. Блокировка техническая", — заявил представитель провайдера в беседе с РИА "Новости".
В компании добавили, что пытаются связаться с веб-мастером артиста, чтобы решить проблему с работой сайта.
Напомним, о проблемах с доступом к официальному сайту Киркорова стало известно накануне вечером. Сам исполнитель ещё не комментировал ситуацию.
Ранее Лайф писал о скандале, который развернулся вокруг артиста. После юбилейного концерта Ани Лорак он грубо оттолкнул охранника, у которого позднее диагностировали растяжение связок голеностопа. Мужчина подал заявление в полицию, однако оно было отклонено. К слову, народному артисту России мог грозить арест на четыре месяца. А недавно исполнитель посетил скандальную вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, однако спустя время оправдался за необдуманный визит.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев