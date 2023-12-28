Провайдер назвал причину блокировки сайта Киркорова

Провайдер опроверг информацию СМИ о запрете сайта певца Филиппа Киркорова. Блокировка произошла по техническим причинам, сообщили представители хостинг-провайдера "Спринтхост".

Так сейчас выглядит сайт певца Филиппа Киркорова. Фото © Скриншот LIFE / Kirkorov.ru

"Никаких запретов на работу сайта не поступало. Распространённая в Интернете информация не соответствует действительности. Блокировка техническая", — заявил представитель провайдера в беседе с РИА "Новости".

В компании добавили, что пытаются связаться с веб-мастером артиста, чтобы решить проблему с работой сайта.