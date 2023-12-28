В Израиле собрались впервые обсудить будущее Газы после окончания войны

Военный кабинет министров Израиля решил обсудить гражданское устройство сектора Газа после окончания конфликта. Как сообщает газета Times of Israel, это будет первый разговор о судьбе анклава после начала палестино-израильского обострения.

"Впервые с 7 октября военный кабмин проведёт заседание, посвящённое обсуждению планов относительно того, кто будет управлять сектором Газа после войны согласно пожеланиям Израиля", — говорится в статье.

По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хотел вести подобные обсуждения, что спровоцировало негодование США. В Белом доме предполагают, что отсутствие у Тель-Авива плана относительно управления Газой после военной операции в итоге закончится тем, что ЦАХАЛ "навечно застрянет в анклаве", подчёркивает автор публикации.

