В Израиле собрались впервые обсудить будущее Газы после окончания войны
Times of Israel: Кабмин Израиля впервые обсудит послевоенное устройство Газы
Военный кабинет министров Израиля решил обсудить гражданское устройство сектора Газа после окончания конфликта. Как сообщает газета Times of Israel, это будет первый разговор о судьбе анклава после начала палестино-израильского обострения.
"Впервые с 7 октября военный кабмин проведёт заседание, посвящённое обсуждению планов относительно того, кто будет управлять сектором Газа после войны согласно пожеланиям Израиля", — говорится в статье.
По данным издания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хотел вести подобные обсуждения, что спровоцировало негодование США. В Белом доме предполагают, что отсутствие у Тель-Авива плана относительно управления Газой после военной операции в итоге закончится тем, что ЦАХАЛ "навечно застрянет в анклаве", подчёркивает автор публикации.
Ранее Нетаньяху заявил, что главным условием достижения мира в Газе является полное уничтожение радикального движения ХАМАС. После этого, по его словам, нужно осуществить демилитаризацию и дерадикализацию палестинского анклава.
Напомним, 7 октября 2023 года члены радикального палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные кибуцы Израиля и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. О возобновлении боевых действий Израиль объявил 2 декабря. По последним данным, число погибших в Газе при ударах ЦАХАЛ превысило 20 тысяч человек.
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