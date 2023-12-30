Клуб Mutabor хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей после скандальной вечеринки
Московский клуб Mutabor хочет подать иск к Насте Ивлеевой и отсудить у неё 70 млн рублей за репутацию, испорченную той самой злополучной "голой вечеринкой". Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, мероприятие обошлось блогерше в три миллиона рублей. По договору она гарантировала, что не будет нарушать российское законодательство и использовать ненормативную лексику, а также пообещала, что обойдётся без провокаций или других дискредитирующих заведение действий. Однако получилось совсем иначе.
По итогу обнажённая пати ударила по финансам и репутации клуба, куда недавно нагрянули полицейские с проверкой и нашли некоторые нарушения. Пока его закрыли и опечатали.
Как уже рассказывал Лайф, в ночь на 21 декабря в "Мутаборе" состоялась скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой, на которую гости пришли в полуголом виде, а один и вовсе прикрыл своё причинное место одним лишь носком. На тусовке появились Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Глюкоза, Анна Асти и многие другие. В итоге вечеринка возмутила множество людей. Некоторые из гостей уже записали видеообращения с извинениями, исключением не стала и сама Ивлеева — она попросила у россиян второй шанс и расплакалась. На днях её, кстати, оштрафовали на 100 тысяч рублей.
ТАСС / Сергей Савостьянов