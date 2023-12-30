Клуб Mutabor хочет отсудить у Ивлеевой 70 млн рублей после скандальной вечеринки

Московский клуб Mutabor хочет подать иск к Насте Ивлеевой и отсудить у неё 70 млн рублей за репутацию, испорченную той самой злополучной "голой вечеринкой". Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, мероприятие обошлось блогерше в три миллиона рублей. По договору она гарантировала, что не будет нарушать российское законодательство и использовать ненормативную лексику, а также пообещала, что обойдётся без провокаций или других дискредитирующих заведение действий. Однако получилось совсем иначе.