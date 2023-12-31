"Главное — не сдаваться": Чудом выживший в ДТП борец из Башкирии встал на ноги и вернулся к тренировкам
SHOT: Борец из Башкирии, впавший в кому после ДТП, вернулся к тренировкам
В башкирском селе Бакалы под Новый год произошла история, достойная спортивной мелодрамы: борец на поясах, впавший в кому после автомобильной аварии, восстановился и вернулся к тренировкам. Об этом сообщил SHOT.
Михаил после страшного ДТП, отправившего его в кому, нашёл в себе силы встать на ноги. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, в 2016 году мастер спорта по борьбе на поясах Михаил Якунин пострадал в страшном ДТП, когда в легковой автомобиль под его управлением врезался грузовик, шофёр которого пытался выйти на обгон, нарушая правила дорожного движения. Врачам удалось спасти 28-летнего мужчину от смерти, но Михаил долгое время находился в коме. Когда же он очнулся, врачи не спешили с позитивными прогнозами, опасаясь, что молодому человеку суждено провести остаток жизни недееспособным.
Однако поддержка близких людей помогла свершиться чуду, о котором мы узнали в канун Нового года. За шесть лет Михаил заново научился ходить и смог вернуть мыслям ясность. И вот недавно он принял решение вновь начать тренировки. Теперь у него плотный график: плавание, фитнес и тренинги с психологом.
"Самое главное — никогда не сдаваться, верить в себя, жить и радоваться жизни", — поддерживает Михаил людей, оказавшихся в сложной ситуации.
Есть и другой российский спортсмен, проявивший колоссальную силу воли и вернувшийся к спорту, после того как ему ампутировали конечности. Ранее Лайф рассказывал о том, что проблемы со здоровьем у олимпийского чемпиона Романа Костомарова начались в январе этого года. На фоне тяжёлой пневмонии у Костомарова образовался сепсис, вынудивший врачей ампутировать ему голени и части рук. Но Роман смог вернуться к нормальной жизни и даже возобновить тренировки. В начале декабря он участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха, выйдя на лёд на коньках. Роману Костомарову 46 лет. Спортивную карьеру он завершил после победы на Олимпиаде 2006 года в Турине в паре с Татьяной Навкой.
t.me / SHOT