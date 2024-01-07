Рождество Христово, День победы над Наполеоном, День программистов: Праздники и приметы 7 января Сегодня, 7 января 2024 года, в России из-за разницы церковных календарей отмечаются два христианских праздника, но для нашей страны один из них является главным. Также на эту дату приходится один профессиональный праздник и даже подзабытый День победы. 6 января, 21:01 7 января отмечается Рождество Христово. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Рождество Христово

7 января православные в России отмечают большой христианский праздник — Рождество Христово. Рассказываем о нём: это один из двунадесятых (12 самых важных) христианских праздников;

по значимости уступает только Пасхе;

установлен в честь рождения Иисуса Христа девой Марией в Вифлееме Иудейском;

Русская православная церковь его отмечает ежегодно 7 января;

многие другие православные церкви, а также католические, протестантские делают это 25 декабря.

Русская православная церковь отмечает Рождество Христово по григорианскому календарю 7 января (а многие другие христианские церкви делают это 25 декабря по юлианскому календарю). В этот день заканчивается большой Рождественский (или Филиппов) пост и начинаются Святки — период от Рождества до Крещения Господня (19 января). На самом деле точная дата рождения Иисуса неизвестна. К тому же у иудеев не было традиции отмечать дни рождения, поэтому в древности христиане не праздновали Рождество.

Рассказ о рождении Христа есть в Евангелиях от Луки и Матфея. А в Ветхом завете не раз выражалась надежда на приход Мессии, который спасёт гибнущих во грехе людей. Спаситель человечества появился на свет глубокой ночью, мать спеленала его и положила в кормушку для скота (ясли). Первыми поклониться новорождённому пришли пастухи, за ними — волхвы. Последние увидели на небе необычно яркую звезду и поняли, что пророчество о приходе Мессии свершилось.

Верующие готовятся к Рождеству, соблюдая сорокадневный пост. Заканчивается он с появлением первой звезды, которая символизирует рождение на свет младенца Иисуса. День Рождества издавна было принято начинать, отстояв литургию, только потом начинались празднества. Так, и сейчас в сёлах сохранились традиции колядовать в ночь под Рождество: дети и молодёжь в нарядных костюмах с песнями-колядками ходят по дворам. Хозяева одаривают их сладостями и монетами. К Рождеству готовили особые блюда: сочиво, сырчики, козульки и другие.

Приметы на Рождество, 7 января

С ночи на Рождество и до Крещения идут рождественские гадания. Например, девушки хотят узнать о суженом и будущей семейной жизни. На Рождество приметы также были на удачу и деньги. Например, если кто-то находил на Рождество какую-то вещь, считалось, что это к благополучию. А потерять что-то — к убыткам. Увидеть большую собаку — к удаче, а если на глаза попадалась мышь — это считалось плохой приметой, предвестницей денежных потерь. В этот большой праздник строго-настрого запрещалось работать, заниматься домашними делами. Всё необходимое нужно было сделать заблаговременно. Также нельзя шить, вязать, вышивать, охотиться на зверей. Под запретом всё негативное: нельзя сквернословить и ссориться, особенно за праздничным столом.

Погодные приметы на Рождество, 7 января

По погоде на Рождество судили о том, каким будет урожай и как поведёт себя природа: Метель на Рождество — к обилию мёда.

к обилию мёда. Крепкий мороз — к жаркому лету.

Оттепель — к холодной весне.

Солнечный день — к хорошему урожаю.

Вьюга — к ранней весне.

Крещение Господне у западных христиан

7 января отмечается Крещение Господне у западных христиан. Фото © Shutterstock

Из-за разницы в календарях большинство христианских церквей, в том числе некоторые в России, отмечают 7 января другой праздник — Крещение Господне. Несколько фактов о нём: это один из самых древних праздников христианской Церкви;

посвящён Крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем;

в январе праздник отмечают в том числе католики, протестанты, ряд православных церквей;

дата уникальна для каждого года, в 2024 году — 7 января;

Русская православная церковь его отмечает 19 января.

Если в православии Богоявление и Крещение Господне — это два названия одного праздника, то в католической церкви латинского обряда — это разные праздники. Богоявление, которое празднуется 6 января, посвящено воспоминанию прихода волхвов. А Крещение празднуется в первое воскресенье после Богоявления и завершает рождественский период. Такой же календарь у ряда протестантских конфессий.

Согласно Евангелию, Иисус Христос пришёл к Иоанну Крестителю, находившемуся у реки Иордан, в 30-летнем возрасте. Тот, увидев Иисуса, удивленно спросил: "Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?" На что Иисус ответил, что "надлежит нам исполнить всякую правду", и принял крещение от Иоанна. Считается, что в Крещении Христовом человечество приобщилось Его Божественной благодати, получило очищение живой водой. Принятие таинства Крещения является обязательным условием принадлежности верующих к Церкви.

День победы над Наполеоном Бонапартом

7 января отмечается День победы над Наполеоном Бонапартом. Фото © Wikipedia / "Отход французов из Москвы", Я. Суходольский.

7 января в России также можно отметить праздник, который в наше время уже подзабыт, — День победы в войне 1812 года или День победы над Наполеоном Бонапартом. Несколько фактов о нём: в Российской империи отмечался на Рождество (25 декабря по старому стилю, 7 января — по новому);

был учреждён указом императора Александра I;

предписывалось в эту дату читать в храмах особые молитвы и весь день бить в колокола.

30 августа 1814 года император Александр I издал указ "Об установлении празднества Декабря 25, в воспоминание избавления Церкви и Державы Российской от нашествия Галлов и с ними двадесяти язык (то есть народов. — Прим. ред.)". В храмах служились особые молебны. Отмечали этот праздник вплоть до революции 1917 года, после чего он был отменён.

В наше время в календаре памятных дат есть День Бородинской битвы, но нет Дня победы в Отечественной войне 1812 года. Правда, в московском храме Христа Спасителя, который изначально был построен в память о победе в войне 1812 года, молебны в память о воинах и жертвах тех сражений проводятся и в наше время.

Международный день программистов

7 января отмечается Международный день программистов. Фото © Shutterstock

Сегодня, 7 января, в России можно отметить профессиональный праздник —Международный день программиста. Известно о нём немного: это интернациональный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно в фиксированную дату — 7 января;

появился в США, откуда распространился по миру;

предлагается в эту дату чествовать программистов и благодарить их за труд.

Программист — это человек, который занимается разработкой программного обеспечения (ПО). Оно сначала предназначалось только для компьютеров, а теперь — и для другой техники: смартфонов, холодильников, автомобилей, заводских станков и так далее. Каждый день мы сталкиваемся с плодами трудов программистов, нажимая ли кнопку на пульте телевизора, набирая ли сообщение в мессенджере, запуская ли игру на компьютере. Поэтому переоценить важность айтишников для страны сложно.

В России сейчас дефицит IT-специалистов, несмотря на то что их готовят десятки вузов. Кстати, школа программистов нашей страны остаётся одной из лучших в мире.

Кстати, в России есть свой День программиста и он известен также за рубежом. Отмечается этот праздник на официальном уровне — он утверждён Указом президента РФ от 11 сентября 2009 года. Приходится же он на 256-й день года, поэтому в невисокосные выпадает на 13 сентября, а если год високосный, то на 12 сентября. Число 256 выбрано потому, что это количество целых чисел, которое можно выразить с помощью одного восьмиразрядного байта.

Именинники 7 января

Поскольку 7 января Русская православная церковь отмечает Рождество Христово, именин в этот большой праздник нет.

Авторы Вадим Андреев