"Безумие": Во Франции возмутились решением Запада по российским алмазам

"В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о 12-м пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт", — написал Дюпон-Эньян в соцсети Х.