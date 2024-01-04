"Безумие": Во Франции возмутились решением Запада по российским алмазам
Дюпон-Эньян: Санкции против российских алмазов разрушают экономики Запада
Санкции ЕС против российских алмазов разрушают западные экономики. Об этом сообщил лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
"В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о 12-м пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт", — написал Дюпон-Эньян в соцсети Х.
Напомним, страны "Большой семёрки" договорились ввести санкции в отношении импорта российских алмазов с этого года. В новые списки ограничений их внесли в том числе Великобритания и Япония. Также ввоз камней запретил Евросоюз. Однако эксперты уже выражали сомнения в эффективности ограничений, ведь иностранные таможенные службы не смогут определить, что алмазы добывались и обрабатывались именно в нашей стране. Между тем с 1 января вступили в силу ограничения на поставку российских алмазов.