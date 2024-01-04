Пережившего инсульт и паралич Соломина решили пока не выписывать из больницы

Народный артист СССР Юрий Соломин всё ещё остаётся в больнице после инсульта, но в настоящее время его состояние стабильно. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

Директор Малого театра дополнила, что из-за карантина в больнице народного артиста СССР поздравили с Новым годом только самые близкие люди. Кроме того, собеседница агентства пояснила, что возглавляемый Соломиным Малый театр продолжает активно работать. В частности, в нём проходит по четыре спектакля за день, а все билеты до конца праздников уже распроданы.