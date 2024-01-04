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4 января, 10:33

Пережившего инсульт и паралич Соломина решили пока не выписывать из больницы

Директор Малого театра Михайлова: Соломин остаётся в клинике до конца праздников

Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Народный артист СССР Юрий Соломин всё ещё остаётся в больнице после инсульта, но в настоящее время его состояние стабильно. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.

"Состояние стабильное, планируем по окончании праздников выписку", приводит ТАСС слова Михайловой.

Директор Малого театра дополнила, что из-за карантина в больнице народного артиста СССР поздравили с Новым годом только самые близкие люди. Кроме того, собеседница агентства пояснила, что возглавляемый Соломиным Малый театр продолжает активно работать. В частности, в нём проходит по четыре спектакля за день, а все билеты до конца праздников уже распроданы.

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Напомним, Соломина госпитализировали в больницу с инсультом 6 ноября. В Государственном академическом Малом театре заявили, что до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция, а также двусторонняя пневмония.

Дарья Нарыкова
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