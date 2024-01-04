Пережившего инсульт и паралич Соломина решили пока не выписывать из больницы
Директор Малого театра Михайлова: Соломин остаётся в клинике до конца праздников
Народный артист СССР Юрий Соломин. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Народный артист СССР Юрий Соломин всё ещё остаётся в больнице после инсульта, но в настоящее время его состояние стабильно. Об этом сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
"Состояние стабильное, планируем по окончании праздников выписку", — приводит ТАСС слова Михайловой.
Директор Малого театра дополнила, что из-за карантина в больнице народного артиста СССР поздравили с Новым годом только самые близкие люди. Кроме того, собеседница агентства пояснила, что возглавляемый Соломиным Малый театр продолжает активно работать. В частности, в нём проходит по четыре спектакля за день, а все билеты до конца праздников уже распроданы.
Напомним, Соломина госпитализировали в больницу с инсультом 6 ноября. В Государственном академическом Малом театре заявили, что до этого артист упал в обморок. Позже директор театра Тамара Михайлова подтвердила данные об инсульте, добавив, что Соломин чувствует себя намного лучше. Но 8 ноября стало известно, что у Соломина парализовало левую сторону тела. Затем появилась информация, что у него развилась деменция, а также двусторонняя пневмония.