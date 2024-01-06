"Мир эльфов с носком на причинном месте": Политолог объяснил, почему "голая вечеринка" Ивлеевой возмутила общество

Политолог Александр Асафов в новом выпуске передачи "Дайте сказать!" назвал манифестом "голую вечеринку" Насти Ивлеевой. По его словам, все присутствующие там звёзды специально дистанцируются от народа и своими действиями показывают, что у них нет как морально-этических ограничений, так и проблем, в том числе для них не существует специальной военной операции.

Политолог Александр Асафов объяснил, почему "голая вечеринка" Ивлеевой возмутила общество. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"В этом пространстве нет жён и матерей наших бойцов. Там не надо плести сети, заниматься гуманитаркой, помощью малоимущим. Это отдельный мир волшебных эльфов с носком на причинном месте, понимаете? И в этом смысле к обществу это не имеет никакого отношения. Общество это возмущает именно потому, что это дистанцирование, это попытка наглядно это сказать. Я вот вчера ездил на Bentley каком-нибудь, да? Ну, сегодня обстоятельства другие. Но сегодня я могу себе позволить среди великих идти в носке. И мы ваше мнение [вертели]", — отметил эксперт.

Для того чтобы предотвратить подобные "манифесты", по его мнению, необходимо привлекать участников к серьёзным последствиям вплоть до культуры отмены. При этом одними запретами здесь не обойтись, речь идёт в том числе и о воспитании самих себя.

"То, что деструктивно, потому что нарушает законодательство, вредит, ломает и так далее, надо запрещать, с этим надо бороться. Но есть вторая часть. Если мы сами не создаём ни контента, ни занимаемся воспитанием, то не будет ничего происходить. Условно говоря, мы, если брать пример общества или детей в людях, должны формировать насмотренность. У них должны быть другие объективные примеры перед глазами. Не одна Ивлеева и рэпер с носком, а что-то другое ещё", — указал Асафов.