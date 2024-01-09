Кнайсль: Запад сам предложил Украине тактику ударов по России

Запад не осудил удар Украины по Белгороду, потому что сам предложил эту тактику Киеву. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену.

По её словам, Запад хочет вызвать панику и хаос в России, а также руками Киева осложнить жизнь простых россиян. Но сих пор у США и НАТО это так и не получилось, подчеркнула Кнайсль.

"А ведь именно этот лозунг снова и снова звучал из Вашингтона, Брюсселя и, прежде всего, Киева. "Нужно убить как можно больше русских, русских надо убивать в любой точке мира", — такими были заявления высшего руководства Киева, и, к сожалению, в такую картину вписывается нападение на ледовый каток в Белгороде в канун Нового года", — заключила она.