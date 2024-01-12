Володин призвал ужесточить наказание для тех, кто "вошёл не в ту дверь"
Володин: Нужно жёстче реагировать на "случайных" гостей вечеринки Ивлеевой
Генпрокуратура должна более жёстко реагировать в случаях, когда кто-то "открыл не ту дверь", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой и гостей, которые начали заявлять, что случайно попали на мероприятие.
"Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жёстко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечёркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну", — сказал Володин.
Напомним, в ночь на 21 декабря в столичном клубе "Мутабор" состоялась "голая вечеринка", которую организовала Настя Ивлеева. Гости пришли в соответствующих нарядах, которые едва прикрывали интимные места, а один из участников тусовки и вовсе заявился в одном носке, вот только надел он его не на ногу. Также среди посетивших мероприятие был и Филипп Киркоров, который, видимо, сильно об этом пожалел. Он заявил, что был на вечеринке Ивлеевой, потому что обещал блогерше бартер. Несмотря на это, его призвали лишить звания народного артиста. Позже даже оказался заблокирован его официальный сайт, а в фильме "Иван Васильевич меняет всё" певца заменили актёром Никитой Кологривым.
ТАСС / POOL / Максим Блинов