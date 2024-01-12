Володин призвал ужесточить наказание для тех, кто "вошёл не в ту дверь"

Генпрокуратура должна более жёстко реагировать в случаях, когда кто-то "открыл не ту дверь", заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя "голую вечеринку" блогерши Насти Ивлеевой и гостей, которые начали заявлять, что случайно попали на мероприятие.

"Хотелось бы, чтобы Генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то дверь не ту открыл, реагировала более жёстко. Общество несогласно с тем, когда начинают наши ценности перечёркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну", — сказал Володин.