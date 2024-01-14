Медведев жёстко отреагировал на предупреждения о "фейках" под его постом в соцсети X

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев возмутился тому, что его предыдущий пост в соцсети X (бывший Twitter) определили как возможный фейк. Политик списал это на "украинофильскую позицию" властей западных стран.

Речь идёт о последнем посте Медведева, в котором он предупредил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России. Под данной публикацией отображаются примечания сообщества с критикой и сомнениями по поводу слов зампреда СБ РФ.

"Модераторы X сильно зависят от украинофильской позиции властей. Именно поэтому они позволяют украинским ботам публиковать разную чушь в качестве комментариев к очевидным темам. Разве есть сомнения в том, что если по мере развития военного конфликта между Украиной и Россией какая-нибудь Великобритания введёт свои регулярные войска, то она, таким образом, станет стороной конфликта и объявит нам войну?" — написал Медведев в соцсети.

Вместо этого Медведев посоветовал уделить внимание судьбе блогера Гонсало Лиры — гражданина США, умершего из-за бесчеловечного обращения в украинской тюрьме.

Напомним, СБУ задержала Гонсало Лиру в мае 2023 года. По данным украинской стороны, он поддерживал Россию и "занимался дискредитацией высшего военно-политического руководства и Сил обороны Украины". Против него возбудили уголовное дело, блогера заключили под стражу. СБУ объяснила арест оправданием Лирой СВО. В декабре прошлого года находящийся в Нью-Йорке Комитет защиты журналистов отказался комментировать ситуацию с задержанным СБУ Лирой, потому что он не является журналистом и не подпадает под защиту. Журналист Такер Карлсон замечал, что администрация президента США Джо Байдена позволяет всему этому происходить и всех на самом деле устраивает такое отношение к свободе слова.