Новый пожар произошёл в Шушарах недалеко от сгоревшего склада Wildberries
SHOT: Недалеко от сгоревшего склада Wildberries в Шушарах загорелся ангар
В Шушарах под Санкт-Петербургом, где накануне сгорел склад Wildberries, новый пожар: там горит ангар на площади 150 квадратных метров. Об этом узнал телеграм-канал SHOT.
Новый пожар вспыхнул в Шушарах недалеко от сгоревшего склада Wildberries. Видео © T.me / "Петербург с огоньком"
По данным канала, произошло возгорание в помещении 30 х 70 метров на улице Ленсоветовская дорога, в котором расположена пилорама. Площадь составила 150 квадратов, информации о причинах пожара и пострадавших не приводится.
Лайф ранее сообщал о пожаре на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге, который начался утром 13 января. Огонь охватил внушительную площадь в десятки тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. Открытое горение было ликвидировано днём 14 января. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего. Ущерб от пожара может составить астрономическую сумму.
T.me / "Петербург с огоньком"