Организатор "голой вечеринки" Ивлеевой самоликвидировался
Агентство, которое организовало вечеринку Ивлеевой, объявило о ликвидации
Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, объявило о самоликвидации. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, решение было принято 28 декабря прошлого года, а 12 января запущена процедура ликвидации компании.
Ивент-агентство DEPARTÁMENT было основано в 2007 году. Компания называла себя лидером российского ивент-рынка и организовывала мероприятия с участием Снупа Догга, Жан-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон. В инвент-индустрии говорят, что агентство считалось премиальным, с высочайшим прайсом и высокой востребованностью. Однако SHOT узнал, что с 2019-го года DEPARTÁMENT официально терпит убытки: минус 20 млн рублей за 2019 год, минус 12 млн рублей за 2020-й, минус 10 млн рублей за 2021-й и минус 325 тысяч рублей за 2022-й.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей были как начинающие артисты, так и "тяжеловесы" шоубизнеса: Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила второй шанс. При этом блогерша не признала вину в организации "голой вечеринки" и обвинила в шумихе вокруг мероприятия ивент-агентство DEPARTÁMENT.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /_agentgirl_/