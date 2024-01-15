Организатор "голой вечеринки" Ивлеевой самоликвидировался

Ивент-агентство DEPARTÁMENT было основано в 2007 году. Компания называла себя лидером российского ивент-рынка и организовывала мероприятия с участием Снупа Догга, Жан-Клода Ван Дамма и Пэрис Хилтон. В инвент-индустрии говорят, что агентство считалось премиальным, с высочайшим прайсом и высокой востребованностью. Однако SHOT узнал, что с 2019-го года DEPARTÁMENT официально терпит убытки: минус 20 млн рублей за 2019 год, минус 12 млн рублей за 2020-й, минус 10 млн рублей за 2021-й и минус 325 тысяч рублей за 2022-й.