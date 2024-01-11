Не признавшая вину в организации "голой вечеринки" Ивлеева нашла "крайнего"
Настя Ивлеева обвинила в скандале вокруг её "голой вечеринки" ивент-агентство
Блогер Анастасия Ивлеева обвинила в шумихе вокруг её "голой вечеринки" ивент-агентство, которое занималось организацией скандальной тусовки в клубе "Мутабор". Об этом сообщает SHOT.
Заключённый между Ивлеевой и компанией DEPARTÁMENT договор гласит, что ИП блогерши — заказчик, а агентство — исполнитель. По словам стороны защиты телеведущей, это доказывает вину компании.
А ранее Лайф писал, что Ивлеева не признала вину в организации "голой вечеринки". Об этом стало известно из постановления Лефортовского суда Москвы. Также, по словам самой блогерши, основной задачей мероприятия было привлечение спонсоров.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку", однако иск отклонили.
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