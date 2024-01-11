Не признавшая вину в организации "голой вечеринки" Ивлеева нашла "крайнего"

Блогер Анастасия Ивлеева обвинила в шумихе вокруг её "голой вечеринки" ивент-агентство, которое занималось организацией скандальной тусовки в клубе "Мутабор". Об этом сообщает SHOT.

Заключённый между Ивлеевой и компанией DEPARTÁMENT договор гласит, что ИП блогерши — заказчик, а агентство — исполнитель. По словам стороны защиты телеведущей, это доказывает вину компании.