Ивлеева не признала вину по делу об организации "голой вечеринки" в "Мутаборе"

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации "голой вечеринки" в клубе "Мутабор". Об этом известно из постановления Лефортовского суда Москвы.

"В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А.В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", — говорится в постановлении, передаёт ТАСС.