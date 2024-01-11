Ивлеева не признала вину по делу об организации "голой вечеринки" в "Мутаборе"
Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации "голой вечеринки" в клубе "Мутабор". Об этом известно из постановления Лефортовского суда Москвы.
"В судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А.В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде", — говорится в постановлении, передаёт ТАСС.
Лефортовский суд Москвы объявляет решение о приостановке работы клуба "Мутабор", где прошла "голая вечеринка" Ивлеевой. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города
Адвокат Ивлеевой считает, что ответственность за организацию мероприятия должна нести компания, которая заключила с блогершей соответствующий договор. Также, по словам самого инфлюенсера, основной задачей мероприятия было привлечение спонсоров.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Среди гостей были известные люди, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Глюкоза. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить блогершу на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Однако она не остановилась и анонсировала второй день вечеринки, куда пришли силовики. Они провели в клубе обыск и изъяли документацию. Впоследствии Ивлеева извинилась и попросила у общественности второй шанс. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым заявила о желании отсудить у блогерши один миллиард рублей за скандальную "голую вечеринку", однако иск отклонили.
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