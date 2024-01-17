США хотят вернуть хуситов в список террористических организаций

В 2021 году США исключили движение из террористического списка, однако теперь планируют вернуть "Ансар Аллах" в перечень. Причиной тому послужили массовые атаки со стороны хуситов на американские военные корабли в Красном море. Предположительно, соответствующее решение Белого дома может быть озвучено уже на этой неделе.