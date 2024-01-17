США хотят вернуть хуситов в список террористических организаций
AP: США хотят вернуть хуситов в список иностранных террористических организаций
Вашингтон намерен вернуть в список иностранных террористических организаций движение йеменских хуситов "Ансар Аллах". Об этом узнало издание Associated Press (AP).
В 2021 году США исключили движение из террористического списка, однако теперь планируют вернуть "Ансар Аллах" в перечень. Причиной тому послужили массовые атаки со стороны хуситов на американские военные корабли в Красном море. Предположительно, соответствующее решение Белого дома может быть озвучено уже на этой неделе.
Ранее Лайф писал о бомбардировках Йемена со стороны США и их союзников, которые начались ночью 12 января в ответ на захваты хуситами кораблей в Красном море. В следующую ночь случился новый удар, его целью стал радар. 13 января военно-морскую базу хуситов атаковали в третий раз. 14 декабря в северной части йеменской провинции Ходейда был совершён удар по объекту, принадлежащему хуситам, но США заявили о непричастности к атаке. В последующие дни атаки продолжились.
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