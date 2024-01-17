Волочкова раскрыла предательство Ивлеевой, из-за которого она не пошла на "голую вечеринку"
Волочкова объяснила, почему проигнорировала "голую вечеринку" Ивлеевой
Балерина Анастасия Волочков. Обложка © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что получила приглашение на "голую вечеринку" Насти Ивлеевой, из-за участия в которой в скандал угодили российские звёзды, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и Глюкоза. Экс-прима Большого театра говорит, что решила пропустить Almost naked party из-за "предательства" блогерши.
"Меня звали на эту "голую вечеринку", я не захотела в этом участвовать. Да и к предателям я не очень хорошо отношусь. Настя Ивлеева была у меня дома, мы с Никитой Джигурдой снимали для её цикла видео, сериал, что ли, у неё какой-то был. Ко мне домой пришли 25 человек из её команды, камер много было! А потом Настя склочничала и сплетничала с Алёной Блин. Они гадости про меня говорили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?!" — объяснилась танцовщица на пресс-конференции, посвящённой скандалу со слитым в Сеть интимным видео с Никитой Джигурдой.
Напомним, скандальная "голая вечеринка" отгремела в одном из московских клубов в ночь на 21 декабря. Тусовка возмутила общественников, которые потребовали проверить Ивлееву на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. А инициативная группа во главе с продюсером "Бригады" и актёром Александром Иншаковым подала на блогершу в суд иск на 1 млрд рублей. Однако 10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы отклонил его из-за одной неточности. Вскоре Иншаков снова подал иск, но в другой суд.