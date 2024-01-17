Волочкова раскрыла предательство Ивлеевой, из-за которого она не пошла на "голую вечеринку"

"Меня звали на эту "голую вечеринку", я не захотела в этом участвовать. Да и к предателям я не очень хорошо отношусь. Настя Ивлеева была у меня дома, мы с Никитой Джигурдой снимали для её цикла видео, сериал, что ли, у неё какой-то был. Ко мне домой пришли 25 человек из её команды, камер много было! А потом Настя склочничала и сплетничала с Алёной Блин. Они гадости про меня говорили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?!" — объяснилась танцовщица на пресс-конференции, посвящённой скандалу со слитым в Сеть интимным видео с Никитой Джигурдой.