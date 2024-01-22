Власти Турции предположили, кому могут принадлежать найденные на пляжах тела

По его словам, одной из погибших может быть студентка Мерва Алмас, которая почти две недели назад пропала без вести. Но окончательно это станет ясно после появления результатов ДНК-анализа. Ерликая сообщил, что один из погибших может быть из списка пропавших в лодке к югу от мыса Куртоглу. Другие тела, предположительно, принадлежат пассажирам лодки с 90 нелегальными мигрантами, которая в декабре потерпела крушение, двигаясь в сторону Кипра.