Власти Турции предположили, кому могут принадлежать найденные на пляжах тела
МВД Турции: Найденные на пляжах тела могут принадлежать нелегальным мигрантам
Найденные на пляжах Турции тела могут принадлежать нелегальным мигрантам, рассказал в соцсети X министр внутренних дел страны Али Ерликая.
По его словам, одной из погибших может быть студентка Мерва Алмас, которая почти две недели назад пропала без вести. Но окончательно это станет ясно после появления результатов ДНК-анализа. Ерликая сообщил, что один из погибших может быть из списка пропавших в лодке к югу от мыса Куртоглу. Другие тела, предположительно, принадлежат пассажирам лодки с 90 нелегальными мигрантами, которая в декабре потерпела крушение, двигаясь в сторону Кипра.
"Усилия по установлению личностей... продолжаются, работаем совместно и в координации с Генпрокуратурой Турции", — пояснил Ерликая.
Ранее Лайф писал, что на прошлой неделе на пляже отеля Amelia Beach в Анталье обнаружили обезглавленное тело человека. Позже в этой же провинции нашли останки ребёнка, тела трёх мужчин и одной девушки. Предположительно, тела могут принадлежать беженцам из Сирии, плывшим на Кипр. Также тело женщины вынесло на берег пляжа в турецкой провинции Мугла. У трупа отсутствуют некоторые части.
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