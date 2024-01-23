Стала известна основная версия крушения самолёта в Афганистане

Отказ двигателей во время полёта является основной версией крушения санитарного борта в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся обыски и изучаются документы. Следователи совместно с послом России в Афганистане и представителями Росавиации уже получили информацию о состоянии находившихся на борту. Принимаются необходимые меры для их транспортировки в Москву.