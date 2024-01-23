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23 января, 13:23

Стала известна основная версия крушения самолёта в Афганистане

СК назвал отказ двигателей приоритетной версией крушения санборта в Афганистане

Отказ двигателей во время полёта является основной версией крушения санитарного борта в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

СК назвал приоритетную версию крушения санборта в Афганистане. Видео © t.me / Следком

"Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся обыски и изучаются документы. Следователи совместно с послом России в Афганистане и представителями Росавиации уже получили информацию о состоянии находившихся на борту. Принимаются необходимые меры для их транспортировки в Москву.

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Как уже рассказывал Лайф, в Афганистане упал бизнес-джет, на борту которого находилось шесть человек. Погибшие — пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Выжить удалось четверым. Один из них добрался до ближайшего населённого пункта и сообщил о произошедшем. В итоге всех доставили на вертолёте в Кабул. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Обложка ©

Х / DChlnd

Николь Вербер
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