Стала известна основная версия крушения самолёта в Афганистане
СК назвал отказ двигателей приоритетной версией крушения санборта в Афганистане
Отказ двигателей во время полёта является основной версией крушения санитарного борта в Афганистане. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
СК назвал приоритетную версию крушения санборта в Афганистане. Видео © t.me / Следком
"Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся обыски и изучаются документы. Следователи совместно с послом России в Афганистане и представителями Росавиации уже получили информацию о состоянии находившихся на борту. Принимаются необходимые меры для их транспортировки в Москву.
Как уже рассказывал Лайф, в Афганистане упал бизнес-джет, на борту которого находилось шесть человек. Погибшие — пара из Ростовской области, которая возвращалась из Таиланда. Выжить удалось четверым. Один из них добрался до ближайшего населённого пункта и сообщил о произошедшем. В итоге всех доставили на вертолёте в Кабул. Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
Х / DChlnd