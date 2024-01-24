"Это были ракеты": Жительница Яблонова слышала два взрыва перед крушением Ил-76
Очевидица из села Яблоново заявила о двух взрывах перед падением Ил-76
Одна из жительниц села Яблоново Белгородской области, где был сбит Ил-76, сообщила, что перед падением самолёта услышала два взрыва и видела, как воздушное судно падает на землю, охваченное огнём. Её цитирует SHOT.
Очевидица, живущая в селе Яблоново, рассказала о крушении Ил-76. Видео © t.me / SHOT
"Мы видели, как он горел. Я просто растерялась. Мы были в больнице в этот момент с ребёнком, услышали звук мотора, потом взрыв. Потом выбежали, он уже горевший летел, потом уже упал, и дым этот чёрный, и огонь... Мы так поняли, что это были ракеты, сбивавшие самолёт", — рассказала местная жительница.
Свидетельница случившегося по имени Марина заявила, что взрывная волна была такой силы, что выбила дверь в её доме. А он находится в трёх километрах от места крушения.
Напомним, сегодня, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области ВСУ сбили российский Ил-76, перевозивший 65 пленных украинских военнослужащих. Помимо них, на борту находилось трое российских военных и пятеро членов экипажа. Позже стало известно, что сегодня должен был отправиться на обмен ещё один борт с украинскими пленными, но его экстренно развернули после падения первого. Сразу после случившегося украинские СМИ назвали падение Ил-76 работой ВСУ, но позже начали подчищать информацию о причастности Киева. Впрочем, в Сети остались доказательства. В Госдуме призвали объявить Украину государством-террористом после чудовищного преступления. А вице-спикер Госдумы Пётр Толстой исключил переговоры с Украиной после крушения российского военно-транспортного самолёта.
ТАСС / AP / Validated UGC video