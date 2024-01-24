"Это были ракеты": Жительница Яблонова слышала два взрыва перед крушением Ил-76

Одна из жительниц села Яблоново Белгородской области, где был сбит Ил-76, сообщила, что перед падением самолёта услышала два взрыва и видела, как воздушное судно падает на землю, охваченное огнём. Её цитирует SHOT.

"Мы видели, как он горел. Я просто растерялась. Мы были в больнице в этот момент с ребёнком, услышали звук мотора, потом взрыв. Потом выбежали, он уже горевший летел, потом уже упал, и дым этот чёрный, и огонь... Мы так поняли, что это были ракеты, сбивавшие самолёт", — рассказала местная жительница.