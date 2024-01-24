"Офицеры России" увидели в теракте с Ил-76 тайный сигнал для бойцов ВСУ

"Если это было сделано умышленно, то так украинская власть могла подать сигнал через такие акты своим военнослужащим, чтобы они не сдавались в плен. То есть если не русские, то мы вас сами здесь прихлопнем. Напрашивается аналогия с уничтоженными азовцами*, когда ВСУ ударили по тюрьме, где они содержались", — сказал Левон Арзанов.