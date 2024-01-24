"Офицеры России" увидели в теракте с Ил-76 тайный сигнал для бойцов ВСУ
Полковник Арзанов: Сбитым Ил-76 ВСУ подали сигнал своим бойцам не идти в плен
Уничтожением военного самолёта Ил-76 с пленными украинцами ВСУ хотели подать сигнал своим бойцам не идти в плен к русским, заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" полковник Левон Арзанов.
"Если это было сделано умышленно, то так украинская власть могла подать сигнал через такие акты своим военнослужащим, чтобы они не сдавались в плен. То есть если не русские, то мы вас сами здесь прихлопнем. Напрашивается аналогия с уничтоженными азовцами*, когда ВСУ ударили по тюрьме, где они содержались", — сказал Левон Арзанов.
Полковник отметил, что понести ответственность виновные смогут тогда, когда попадут в российский плен. Когда экипаж переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) или ЗРК будет у российских военных, мы их осудим, добавил Арзанов. Он отметил, что в инциденте солдаты ВСУ погибли от "дружественного огня".
Напомним, российский самолёт был сбит сегодня, 24 января, над Белгородской областью. На борту находилось 65 пленных украинских военных. Примечательно, что в этот же день на обмен должен был лететь ещё один самолёт, который экстренно развернули после инцидента. Украинское издание, написавшее о причастности к крушению ВСУ, позже удалило эту информацию со своего сайта. А в Госдуме призвали объявить Незалежную государством-террористом на фоне произошедшего. Также Лайф сообщал о том, что самому молодому бойцу ВСУ, летевшему в самолёте, был всего 21 год. Ещё одним погибшим стал 48-летний Александр Шелин.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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