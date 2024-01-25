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25 января, 06:26

Особняк Блиновской в Истре выставили на продажу за баснословную сумму, но есть нюанс

Mash: Особняк Блиновской в Истре выставили на продажу за 599 200 000 рублей

Особняк блогера Елены Блиновской в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" в городе Истре Московской области был выставлен на продажу за впечатляющую сумму в 599 200 000 рублей. Это произошло за месяц до того, как "королеву марафонов" перевели в столичное СИЗО № 6. Об этом пишет Mash со ссылкой на информацию от агента по люксовой недвижимости. Казалось бы, неплохой способ погасить львиную долю налоговых долгов? Как выяснилось, дело здесь может быть совсем в другом.

Риелтор объяснил, что роскошный "теремок" Блиновской можно купить хоть сейчас. Напомним, что там при обыске нашлись Lamborghini Urus и Range Rover стоимостью до 83 миллионов рублей, часы дорогих брендов, золото и драгоценные камни. Сделку при этом намерены проводить тайно, чтобы не предавать огласке имя нового владельца. Однако есть и другая версия.

Источник из окружения Блиновской рассказал, что блогер, даже несмотря на то, что это помогло бы ей рассчитаться с государством, вовсе не планировала продавать свой дом, который, к слову, был взят ею в ипотеку. А "эксклюзивный офер" по приобретению особняка "королевы желаний" — не более чем маркетинговый ход риелторов: хитрые агенты привлекают внимание обеспеченных клиентов броским предложением, а тем, кто проявил интерес к коттеджу, говорят, что его уже купили некие очень важные VIP-клиенты, и предлагают другие дома подешевле, которые работягам из сферы торговли недвижимостью очень хочется, но никак не удаётся продать. Из-за таких ухищрений в "Миллениум парке" началась настоящая распря между риелторами. Одни заманивают богачей с помощью коттеджа главной инфоцыганки России, а другие пытаются им воспрепятствовать, обвиняют в хайпожорстве и попытках нажиться на чужом горе.

"Она, конечно, мразь": Таролог обвинила Блиновскую в тёмной магии и сделке с дьяволом
"Она, конечно, мразь": Таролог обвинила Блиновскую в тёмной магии и сделке с дьяволом

Напомним, Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, блогершу обвиняют в уклонении от уплаты налогов на почти миллиард рублей и отмывании денежных средств. К настоящему моменту сумма её долга выросла уже до полутора миллиардов рублей. Изначально суд отправил "королеву марафонов" под домашний арест, однако из-за неоднократных нарушений меры пресечения её решили поместить в СИЗО. К настоящему моменту Блиновскую доставили в московский изолятор № 6 "Печатники", где она была помещена на карантин.

Обложка ©

t.me / МВД МЕДИА

Юрий Лысенко
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