Особняк Блиновской в Истре выставили на продажу за баснословную сумму, но есть нюанс

Особняк блогера Елены Блиновской в элитном коттеджном посёлке "Миллениум парк" в городе Истре Московской области был выставлен на продажу за впечатляющую сумму в 599 200 000 рублей. Это произошло за месяц до того, как "королеву марафонов" перевели в столичное СИЗО № 6. Об этом пишет Mash со ссылкой на информацию от агента по люксовой недвижимости. Казалось бы, неплохой способ погасить львиную долю налоговых долгов? Как выяснилось, дело здесь может быть совсем в другом.

Риелтор объяснил, что роскошный "теремок" Блиновской можно купить хоть сейчас. Напомним, что там при обыске нашлись Lamborghini Urus и Range Rover стоимостью до 83 миллионов рублей, часы дорогих брендов, золото и драгоценные камни. Сделку при этом намерены проводить тайно, чтобы не предавать огласке имя нового владельца. Однако есть и другая версия.

Источник из окружения Блиновской рассказал, что блогер, даже несмотря на то, что это помогло бы ей рассчитаться с государством, вовсе не планировала продавать свой дом, который, к слову, был взят ею в ипотеку. А "эксклюзивный офер" по приобретению особняка "королевы желаний" — не более чем маркетинговый ход риелторов: хитрые агенты привлекают внимание обеспеченных клиентов броским предложением, а тем, кто проявил интерес к коттеджу, говорят, что его уже купили некие очень важные VIP-клиенты, и предлагают другие дома подешевле, которые работягам из сферы торговли недвижимостью очень хочется, но никак не удаётся продать. Из-за таких ухищрений в "Миллениум парке" началась настоящая распря между риелторами. Одни заманивают богачей с помощью коттеджа главной инфоцыганки России, а другие пытаются им воспрепятствовать, обвиняют в хайпожорстве и попытках нажиться на чужом горе.