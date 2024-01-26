"Путь конфронтации": В Кремле оценили планы Германии по сдерживанию России

Российская сторона внимательно ознакомится с разрабатываемым Минобороны Германии планом по сдерживанию Москвы. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, то, что Берлин "встал на путь решительной конфронтации" с нашей страной, уже ни для кого не является секретом.