"Путь конфронтации": В Кремле оценили планы Германии по сдерживанию России
Песков: Кремль внимательно ознакомится с планом Германии по сдерживанию России
Российская сторона внимательно ознакомится с разрабатываемым Минобороны Германии планом по сдерживанию Москвы. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, то, что Берлин "встал на путь решительной конфронтации" с нашей страной, уже ни для кого не является секретом.
"В этом плане здесь какой-то новизны нет. Но, безусловно, с учётом этого известного настроя Берлина нам нужно будет внимательно ознакомиться с таким планом", — сказал представитель Кремля журналистам.
Напомним, по данным немецкой газеты Bild, Минобороны Германии рассматривает сценарий вооружённого конфликта с Россией после поражения ВСУ. В ведомстве на этот счёт заявили, что рассмотрение даже крайне маловероятных сценариев является частью повседневного военного дела. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к гипотетической войне на территории Европы. В частности, его стране — к боевым действиям с Россией, несмотря на то, что возможное нападение Москвы на страны НАТО прямо сейчас является маловероятным. За эти высказывания министра назвали "честным парнем" из ЕС.
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