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28 января, 16:14

"Вернутся к нам": Лукашенко уверен, что на Украине появятся памятники жертвам нацизма

Лукашенко считает, что на Украине появятся памятники жертвам нацизма

Александр Лукашенко выразил надежду, что в будущем представители Украины вместе с РФ и Белоруссией будут открывать памятники жертвам нацизма. Об этом президент республики заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

"Я благодарен, что пригласили (на открытие мемориала в Ленобласти к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады фашистов. — Прим. Лайфа). Неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то с Украины. Всё-таки три славянских народа пострадали <…> Но думаю они вернутся к нам, деваться некуда", — сказал белорусский лидер.

Накануне, 27 января, Путин и Лукашенко открыли в Гатчинском районе Ленобласти мемориал в память о мирных жителях СССР, которые стали жертвами нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, и посетили концерт-реквием.

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А в воскресенье, 28 января, лидеры двух стран по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиде. Как отметил президент РФ, объект станет открытой площадкой для учёных со всего мира, причём он один из самых современных. После этого Путин и Лукашенко посетили многофункциональный спортивно-концертный комплекс "СКА-арена" в Петербурге.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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