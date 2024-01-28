"Вернутся к нам": Лукашенко уверен, что на Украине появятся памятники жертвам нацизма

Александр Лукашенко выразил надежду, что в будущем представители Украины вместе с РФ и Белоруссией будут открывать памятники жертвам нацизма. Об этом президент республики заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

"Я благодарен, что пригласили (на открытие мемориала в Ленобласти к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады фашистов. — Прим. Лайфа). Неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то с Украины. Всё-таки три славянских народа пострадали <…> Но думаю они вернутся к нам, деваться некуда", — сказал белорусский лидер.