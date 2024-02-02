"Зачем мы продолжаем?": Орбан разнёс Запад за уверенность в изменении расклада сил на Украине
Орбан: В конфликте на Украине время работает на РФ, а расклад сил не изменится
В украинском конфликте время работает на Москву, расклад сил в пользу Незалежной не изменится, хотя на Западе думают по-другому, указал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, Будапешт хотел бы финансировать мир.
"На Западе думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится конфликт, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Верно обратное, что время на стороне русских. А расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем [конфликт]?" — задался он вопросом в эфире радио Kossuth.
В том же интервью Орбан отметил, что новый пакет финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов евро пойдёт на поддержку экономики Украины, а не на закупку вооружения для ВСУ. По словам политика, без этой помощи граждане Незалежной не смогут получать пенсии.
Напомним, 1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран Евросоюза утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи в размере 50 миллиардов евро на ближайшие четыре года. При этом решение было принято единогласно. Напомним, что ещё в декабре 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение выделить Киеву эти деньги. Брюссель даже думал, как помочь Украине в обход Будапешта. В ЕС пояснили, что новый пакет помощи будет выделен Украине, если Киев будет соблюдать демократические принципы и права человека. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал решение Евросоюза сигналом для США.
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