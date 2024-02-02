"Зачем мы продолжаем?": Орбан разнёс Запад за уверенность в изменении расклада сил на Украине

В украинском конфликте время работает на Москву, расклад сил в пользу Незалежной не изменится, хотя на Западе думают по-другому, указал венгерский премьер Виктор Орбан. По его словам, Будапешт хотел бы финансировать мир.

"На Западе думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится конфликт, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Верно обратное, что время на стороне русских. А расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем [конфликт]?" — задался он вопросом в эфире радио Kossuth.