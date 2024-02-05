Песков не знает, представило ли Минобороны к наградам экипаж Ил-76

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, поступали ли от Минобороны предложения наградить экипаж самолёта Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.

"Мне пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией", — сказал представитель Кремля.