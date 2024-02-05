Песков не знает, представило ли Минобороны к наградам экипаж Ил-76
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, поступали ли от Минобороны предложения наградить экипаж самолёта Ил-76, сбитого ВСУ над Белгородской областью.
"Мне пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией", — сказал представитель Кремля.
При этом ранее в Кремле уже заявили, что следствие по Ил-76 надо завершить до представления экипажа к наградам.
Напомним, 24 января этого года российский Ил-76 был сбит ракетой ВСУ в Корочанском районе Белгородской области. На борту в этот момент находились 65 украинских пленных, трое сопровождающих из числа российских военных и шестеро членов экипажа. Все погибли. Возбуждено уголовное дело о теракте. Следствие выяснило, что ракета по борту была выпущена из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, находящегося в селе Липцы Харьковской области.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков