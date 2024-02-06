Не секрет: Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за убийствами Ильи Кивы и Владлена Татарского
"Укринформ": СБУ стоит за убийствами экс-депутата Кивы и Владлена Татарского
Служба безопасности Украины (СБУ) стоит за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщило издание "Укринформ".
Кроме того, именно СБУ стоит за убийством генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Там подтвердили, что "спецоперации по ликвидации врагов Украины" сейчас являются одним из направлений работы.
Life.ru напоминает, что тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в Подмосковье 6 декабря. Возбуждено уголовное дело. Не исключено, что расправа стала личной местью Владимира Зеленского.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года из-за взрыва в одном из баров Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась Дарья Трепова*, которая перед мероприятием подарила журналисту заминированную статуэтку. Суд приговорил её к 27 годам колонии общего режима.
* Внесена в список террористов и экстремистов.
t.me / Служба безпеки України