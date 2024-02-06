Не секрет: Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за убийствами Ильи Кивы и Владлена Татарского

Служба безопасности Украины (СБУ) стоит за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщило издание "Укринформ".

Кроме того, именно СБУ стоит за убийством генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Там подтвердили, что "спецоперации по ликвидации врагов Украины" сейчас являются одним из направлений работы.