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6 февраля, 20:20

Не секрет: Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за убийствами Ильи Кивы и Владлена Татарского

"Укринформ": СБУ стоит за убийствами экс-депутата Кивы и Владлена Татарского

Служба безопасности Украины (СБУ) стоит за убийствами бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, военкора Владлена Татарского. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве сообщило издание "Укринформ".

Кроме того, именно СБУ стоит за убийством генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата Народного совета ЛНР Олега Попова, а также покушением на ряд украинских и российских политиков и общественных деятелей. Там подтвердили, что "спецоперации по ликвидации врагов Украины" сейчас являются одним из направлений работы.

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Life.ru напоминает, что тело Ильи Кивы с двумя пулевыми ранениями нашли в парке отеля в Подмосковье 6 декабря. Возбуждено уголовное дело. Не исключено, что расправа стала личной местью Владимира Зеленского.

Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года из-за взрыва в одном из баров Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Исполнителем теракта оказалась Дарья Трепова*, которая перед мероприятием подарила журналисту заминированную статуэтку. Суд приговорил её к 27 годам колонии общего режима.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

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t.me / Служба безпеки України

Артур Лапсаков
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