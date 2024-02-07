В Европе призвали ввести санкции против Карлсона и отказались считать его журналистом

Евросоюз может ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона, который прибыл в Россию и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента.

"Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза", — говорится в публикации.

Бывший премьер-министр Бельгии (1999–2008) Ги Верхофстадт, который ныне является депутатом Европейского парламента, допустил, что визит Карлсона в Россию приведёт к конфликту его бывшего работодателя — телеканала Fox News — с Евросоюзом. Он призвал ЕС запретить журналисту поездки по территории сообщества, при этом назвав его "рупором" Путина и экс-президента США Дональда Трампа.