В Европе призвали ввести санкции против Карлсона и отказались считать его журналистом
Newsweek: ЕС может ввести санкции против Карлсона из-за интервью с Путиным
Евросоюз может ввести санкции против американского журналиста Такера Карлсона, который прибыл в Россию и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американское издание Newsweek со ссылкой на действующих и бывших депутатов Европарламента.
"Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза", — говорится в публикации.
Бывший премьер-министр Бельгии (1999–2008) Ги Верхофстадт, который ныне является депутатом Европейского парламента, допустил, что визит Карлсона в Россию приведёт к конфликту его бывшего работодателя — телеканала Fox News — с Евросоюзом. Он призвал ЕС запретить журналисту поездки по территории сообщества, при этом назвав его "рупором" Путина и экс-президента США Дональда Трампа.
В свою очередь экс-министр иностранных дел Эстонии (2005–2014) Урмас Паэт отказался считать Карлсона журналистом, так как Карлсон симпатизирует России и Путину.
Как ранее сообщал Life.ru, в начале февраля Такер Карлсон прибыл в Москву, посетил балет "Спартак" в Большом театре, прогулялся по городу и признался в любви к столице России. Накануне обозреватель выложил видео на фоне Кремля, заявив, что скоро возьмёт интервью у президента России Владимира Путина. Сегодня в Кремле подтвердили, что интервью уже состоялось. На этом фоне на Украине Карлсона повторно внесли в базу скандального сайта "Миротворец". При этом сам журналист также хочет взять интервью у Владимира Зеленского.