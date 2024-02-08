Политолог объяснил, почему Зеленский боится Залужного и хочет его уволить

Владимир Зеленский видит в лице главкома ВСУ Валерия Залужного авторитетного соперника, а потому пытается его уволить. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин.

"Зеленский видит весьма авторитетного соперника в лице Залужного. И он решил воспользоваться ситуацией и отправить его в отставку. У него такое право есть. И надо сказать, что Залужный — это тоже фигура, которая действует весьма продуманно, в соответствии с поступающими из Вашингтона директивами", — заявил в беседе с "Царьградом" завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.