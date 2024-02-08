Политолог объяснил, почему Зеленский боится Залужного и хочет его уволить
Политолог Кошкин: Залужный может стать следующим президентом Украины
Владимир Зеленский видит в лице главкома ВСУ Валерия Залужного авторитетного соперника, а потому пытается его уволить. Такое мнение высказал политолог Андрей Кошкин.
"Зеленский видит весьма авторитетного соперника в лице Залужного. И он решил воспользоваться ситуацией и отправить его в отставку. У него такое право есть. И надо сказать, что Залужный — это тоже фигура, которая действует весьма продуманно, в соответствии с поступающими из Вашингтона директивами", — заявил в беседе с "Царьградом" завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета (РЭУ) им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.
Эксперт назвал Залужного любимцем США с высоким рейтингом, который имеет большую поддержку, чем Зеленский, как в армии, так и в обществе. Кошкин напомнил, что на днях Киев посетила американский куратор по кадрам — заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Политолог считает, что Зеленский хотел бы сохранить Залужного в качестве своего советника, чтобы контролировать его действия, но тот отказался от этой роли, предпочтя политическую линию. По мнению специалиста, Залужный имеет хорошие шансы стать следующим президентом Украины, учитывая, что его поддерживает армия.
Напомним, разговоры о перестановках в руководстве Украины, в частности военном, ходят уже давно. Так, 29 января стали распространяться слухи о том, что Зеленский снял Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, но в тот же день в офисе Зеленского опровергли эти сообщения. Западные СМИ раскрыли, что эту должность предлагали главе ГУР Кириллу Буданову и командующему Сухопутными войсками Украины Александру Сырскому, но те якобы отказались. Наконец 5 февраля Зеленский признался, что размышляет не только о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но и других людей на руководящих постах. По мнению некоторых экспертов, скандал вокруг отставки главкома украинских войск выгоден России.
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