Балицкий: Путин в интервью пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, лидер РФ подробно рассказал обо всех процессах на Украине, которые привели к планомерному уничтожению страны изнутри своими же политиками.

Балицкий дополнил, что жители Запорожской области с 2008 года наблюдали этот процесс, боролись, сопротивлялись и пришли к логическому итогу — "встать в один строй со своей Родиной, чтобы помочь прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году".

"Слушая президента, понимаешь, насколько глубокие исторические и этические процессы сейчас происходят, насколько национализировалось общество на Украине за эти годы, и все эти процессы видели жители Украины, становились невольными их участниками. Сейчас идёт уничтожение и искоренение неонацизма — естественный процесс обновления общества, которое было больным", — написал глава региона в телеграм-канале.