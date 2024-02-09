Балицкий: Путин в интервью пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий прокомментировал интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По его словам, лидер РФ подробно рассказал обо всех процессах на Украине, которые привели к планомерному уничтожению страны изнутри своими же политиками.
Балицкий дополнил, что жители Запорожской области с 2008 года наблюдали этот процесс, боролись, сопротивлялись и пришли к логическому итогу — "встать в один строй со своей Родиной, чтобы помочь прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году".
"Слушая президента, понимаешь, насколько глубокие исторические и этические процессы сейчас происходят, насколько национализировалось общество на Украине за эти годы, и все эти процессы видели жители Украины, становились невольными их участниками. Сейчас идёт уничтожение и искоренение неонацизма — естественный процесс обновления общества, которое было больным", — написал глава региона в телеграм-канале.
Балицкий не сомневается, что воссоединение произойдёт, ведь жителям оставшейся Украины надоело быть пешками, они устали гибнуть за денежные интересы Запада. По его словам, Запорожская область продолжает идти намеченным, верным путём, показывать миру, что значит отстаивать интересы Родины с сильным лидером и сплочённым народом ради сохранения будущего.
Напомним, утром 9 февраля Кремль опубликовал русскоязычную версию интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. За двухчасовую беседу глава государства успел ответить на 60 вопросов, начав разговор с экскурса в историю отношений России и Украины. Далее Путин, в частности, высказался о будущем примирении Москвы и Киева, а также указал на желание НАТО вести переговоры с РФ. Как позднее признался Карлсон, наш лидер был с ним искренен. Глава российского государства после публикации интервью вырвался на первое место в актуальных трендах американского сегмента X — число постов с упоминанием Путина превысило 1,46 миллиона.