Кремль получил десятки запросов об интервью с Путиным от крупнейших СМИ мира

Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня одна из главных новостей — интервью президента американскому журналисту. Мы, кстати, за последние 3–4 дня получили несколько десятков обращений об интервью от зарубежных СМИ — из США, Франции, Италии, Австрии, Австралии", — сказал представитель Кремля журналистам.