Кремль получил десятки запросов об интервью с Путиным от крупнейших СМИ мира
Песков: Кремль за последние дни получил десятки запросов об интервью с Путиным
Кремль за последние дни получил несколько десятков запросов об интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня одна из главных новостей — интервью президента американскому журналисту. Мы, кстати, за последние 3–4 дня получили несколько десятков обращений об интервью от зарубежных СМИ — из США, Франции, Италии, Австрии, Австралии", — сказал представитель Кремля журналистам.
Песков уточнил, что запросы подавали крупнейшие издания. Пресс-секретарь президента поблагодарил их за интерес к российскому лидеру, но отметил, что сейчас ещё одно интервью сделать невозможно. При этом в Кремле будут иметь в виду эти заявки.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. По мнению политологов, интервью Путина Карлсону является символом открытости России к равноправному диалогу.