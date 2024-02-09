В Кремле раскрыли, присылал ли Карлсон вопросы для интервью с Путиным заранее
Песков заявил, что Карлсон заранее не присылал вопросы для интервью с Путиным
Кремль заранее не знал, какие вопросы задаст американский журналист Такер Карлсон в ходе интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
"Нет, мы никогда никакие вопросы заранее не собираем", — подчеркнул официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Как сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия беседы российского лидера с американским журналистом на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. Тем временем президент РФ вышел на первое место в трендах соцсети Х в США. Число упоминаний с Путиным достигло почти полутора миллионов.