Глава Минздрава ЛНР: Число жертв атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске выросло до 29

Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжёлом состоянии. Медики сделали всё, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью", — приводит пресс-служба кабмина ЛНР её слова.