Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 16:20

Глава Минздрава ЛНР: Число жертв атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске выросло до 29

Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.

Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России

"Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжёлом состоянии. Медики сделали всё, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью", — приводит пресс-служба кабмина ЛНР её слова.

В Луганской республиканской клинической больнице на сегодняшний день остаются ещё трое пострадавших из-за атаки ВСУ. Их состояние, к счастью, удалось стабилизировать, добавила Пащенко.

Два депутата убиты при атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске
Два депутата убиты при атаке ВСУ на пекарню в Лисичанске

Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Ранее сообщалось о 28 жертвах, среди них — беременная женщина и ребёнок, а также глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. А омбудсмен ЛНР пообещала отправить данные об обстреле в ООН и Международный комитет Красного Креста.

Обложка ©

Telegram / Администрация Лисичанска

Наталья Исакова
  • Новости
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров