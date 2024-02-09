Глава Минздрава ЛНР: Число жертв атаки ВСУ на пекарню в Лисичанске выросло до 29
Число погибших после удара ВСУ по пекарне в Лисичанске увеличилось до 29. Об этом сообщила министр здравоохранения Луганской Народной Республики Наталия Пащенко.
Последствия удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Видео © Telegram / МЧС России
"Пациент, молодой мужчина 36 лет, был в крайне тяжёлом состоянии. Медики сделали всё, чтобы его спасти. Но характер травм, которые он получил в результате обстрела, оказались несовместимы с жизнью", — приводит пресс-служба кабмина ЛНР её слова.
В Луганской республиканской клинической больнице на сегодняшний день остаются ещё трое пострадавших из-за атаки ВСУ. Их состояние, к счастью, удалось стабилизировать, добавила Пащенко.
Напомним, 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Ранее сообщалось о 28 жертвах, среди них — беременная женщина и ребёнок, а также глава республиканского МЧС Алексей Потелещенко. В Кремле назвали удар ВСУ по мирным людям чудовищным терактом. А омбудсмен ЛНР пообещала отправить данные об обстреле в ООН и Международный комитет Красного Креста.
Telegram / Администрация Лисичанска