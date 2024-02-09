Регион

Уведомления отключены

9 февраля, 17:56

"Разумный и опытный лидер": Во Франции высоко оценили интервью Путина Карлсону

Le Monde: Путин в интервью Карлсону предстал как разумный и опытный лидер

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону предстал перед американской общественностью как разумный и опытный государственный лидер. Таким мнением поделился обозреватель французской газеты Le Monde Бенуа Виткин.

"[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям США", — отметил журналист.

Как добавил Виткин, интервью вызвало настоящий ажиотаж среди миллионов любопытных зрителей Карлсона и поклонников Путина. Однако американцы вряд ли услышат что-то новое в словах российского лидера, считает французский обозреватель.

"Потрясающе": Американский сенатор остался в восторге от интервью Путина Карлсону
"Потрясающе": Американский сенатор остался в восторге от интервью Путина Карлсону

Как сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. Тем временем президент РФ вышел на первое место в трендах соцсети Х в США. Число упоминаний с Путиным превысило полтора миллиона.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Интервью Путина Карлсону
  • Путин
  • Такер Карлсон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров