"Разумный и опытный лидер": Во Франции высоко оценили интервью Путина Карлсону

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону предстал перед американской общественностью как разумный и опытный государственный лидер. Таким мнением поделился обозреватель французской газеты Le Monde Бенуа Виткин.

"[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям США", — отметил журналист.