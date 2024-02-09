"Разумный и опытный лидер": Во Франции высоко оценили интервью Путина Карлсону
Le Monde: Путин в интервью Карлсону предстал как разумный и опытный лидер
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону предстал перед американской общественностью как разумный и опытный государственный лидер. Таким мнением поделился обозреватель французской газеты Le Monde Бенуа Виткин.
"[Путин] смог предстать перед американской общественностью в лучшем свете, показав себя разумным и опытным лидером, испытывающим сострадание даже к заблуждениям США", — отметил журналист.
Как добавил Виткин, интервью вызвало настоящий ажиотаж среди миллионов любопытных зрителей Карлсона и поклонников Путина. Однако американцы вряд ли услышат что-то новое в словах российского лидера, считает французский обозреватель.
Как сообщал Life.ru, утром 9 февраля вышла полная версия беседы Путина с американским журналистом на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. Тем временем президент РФ вышел на первое место в трендах соцсети Х в США. Число упоминаний с Путиным превысило полтора миллиона.