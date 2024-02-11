Путин мог "острыми отповедями" ответить Карлсону на каверзные вопросы, заявил Песков

Президент России Владимир Путин мог "острыми отповедями" ответить на каверзные формулировки журналиста Такера Карлсона в ходе интервью, если бы они были. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

Песков рассказал про обвинения в адрес Карлсона об "отсутствии особенно острых вопросов". Видео © T.me / Зарубин

"Мы читали в первых откликах, что Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так: наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять", — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, журналист весьма корректно обозначил все темы в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия.