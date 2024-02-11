Путин мог "острыми отповедями" ответить Карлсону на каверзные вопросы, заявил Песков
Песков: Западу повезло, что Карлсон "не стал обострять" интервью с Путиным
Президент России Владимир Путин мог "острыми отповедями" ответить на каверзные формулировки журналиста Такера Карлсона в ходе интервью, если бы они были. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.
Песков рассказал про обвинения в адрес Карлсона об "отсутствии особенно острых вопросов". Видео © T.me / Зарубин
"Мы читали в первых откликах, что Карлсона обвиняют в том, что он не задал ни одного острого вопроса. Я скажу так: наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять", — сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, журналист весьма корректно обозначил все темы в беседе с главой государства, тем более такого, как Россия.
"Потому что, если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди. Многим это могло бы не понравиться", — подчеркнул Песков.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Президент начал разговор с истории отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности. Позже Карлсон заявил, что глава государства был с ним искренен. Беседа "взорвала" Сеть. В течение первых суток ролик посмотрело 150 миллионов человек, а сейчас количество просмотров приближается уже к 200 млн.