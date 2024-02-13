В Хорватии назвали Запад гнилым после интервью Путина Карлсону
Geopolitika.news: Интервью Путина Карлсону показало "прогнивших" чиновников США
Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону из США показала, что европейские и американские чиновники "прогнили". Об этом пишет хорватское издание Geopolitika.news.
"Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько всё прогнило", — пишет издание.
По словам авторов статьи, европейские политики оказались солидарны со своими заокеанскими коллегами. Правда может быть скрыта, однако когда она проявляется, то тянет "многих личностей" ко дну, указано в материале. По этой причине западные чиновники и журналисты стараются "утопить" правду, озвученную российским президентом в интервью.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял реакцию британского премьера Риши Сунака и его немецкого коллеги Олафа Шольца на интервью Путина. После их заявлений политик отметил, что лекарство попало точно в цель.
Как сообщал Life.ru, интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля. Беседу с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Москву в НАТО в 2000-х годах. В общей сложности глава государства успел ответить Карлсону на 60 вопросов. В МИД РФ назвали интервью главы государства прорывом информационной блокады России.