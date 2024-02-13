Реакция Запада на интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону из США показала, что европейские и американские чиновники "прогнили". Об этом пишет хорватское издание Geopolitika.news.

"Агрессивная реакция американских журналистов и политиков, которую мы наблюдаем <…>, показывает, насколько всё прогнило", — пишет издание.

По словам авторов статьи, европейские политики оказались солидарны со своими заокеанскими коллегами. Правда может быть скрыта, однако когда она проявляется, то тянет "многих личностей" ко дну, указано в материале. По этой причине западные чиновники и журналисты стараются "утопить" правду, озвученную российским президентом в интервью.