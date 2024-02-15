Тест: Только те, кто жил в СССР, правильно ответят на все эти вопросы, остальные не наберут даже 4/7
Разомните мозги и вспомните уроки истории или события минувших лет. Готовы доказать всем и себе, что у вас отличная память или отменные знания? Тогда рискните пройти тест про любимый многими Советский Союз.
Одно дело — жить в мире и не обращать ни на что внимания, другое — следить за событиями пристальнее. Если вы жили во времена СССР, то эти значимые для тогдашнего государства даты точно намертво засели у вас в голове. Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю Союза, вместе с Life.ru!
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ТАСС / Валерий Христофоров