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15 февраля, 13:00

Тест: Только те, кто жил в СССР, правильно ответят на все эти вопросы, остальные не наберут даже 4/7

Разомните мозги и вспомните уроки истории или события минувших лет. Готовы доказать всем и себе, что у вас отличная память или отменные знания? Тогда рискните пройти тест про любимый многими Советский Союз.

Одно дело — жить в мире и не обращать ни на что внимания, другое — следить за событиями пристальнее. Если вы жили во времена СССР, то эти значимые для тогдашнего государства даты точно намертво засели у вас в голове. Проверьте, насколько хорошо вы знаете историю Союза, вместе с Life.ru!

На Life.ru также можно пройти ещё много интересных тестов! Узнайте, в какой стране вы жили в прошлой жизни, проверьте свои знания песен Цоя или выберите картинку, а мы расскажем про вашу детскую травму.

10 очаровательных фотографий, доказывающих, что в СССР умели любить, да ещё как!
10 очаровательных фотографий, доказывающих, что в СССР умели любить, да ещё как!
Обложка ©

ТАСС / Валерий Христофоров

Елизавета Терешкова
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