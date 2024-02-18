Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом
Российский журналист Дмитрий Киселёв предоставил президенту США Джо Байдену возможность зеркально ответить на громкое интервью российского лидера Владимира Путина с Такером Карлсоном. Он рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", что направил в Белый дом запрос на интервью с хозяином Овального кабинета.
"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя <…> Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселёв", — говорится в письме, адресованном пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.
В случае согласия президента США интервью планируется перевести на иностранные языки и распространить как в России, так и по всему миру. Ответ пока от Белого дома не поступил.
Напомним, утром 9 февраля вышла полная версия беседы российского лидера с американским журналистом Такером Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее Карлсон признался, что Путин был с ним искренен. По мнению политологов, интервью Путина Карлсону является символом открытости России к равноправному диалогу.
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