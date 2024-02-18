Дмитрий Киселёв направил в Белый дом запрос на интервью с Байденом

Российский журналист Дмитрий Киселёв предоставил президенту США Джо Байдену возможность зеркально ответить на громкое интервью российского лидера Владимира Путина с Такером Карлсоном. Он рассказал в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1", что направил в Белый дом запрос на интервью с хозяином Овального кабинета.

"Мы полагаем, что нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга, и считаем, что президент РФ Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя <…> Интервью планирую проводить я, Дмитрий Киселёв", — говорится в письме, адресованном пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.