Депутат Госдумы Алексей Журавлёв сравнил Германию с потерпевшим, у которого украли кошелёк, пытающимся сделать всё возможное, чтобы вор не попался. Так парламентарий в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию с расследованием теракта на "Северных потоках".

Ранее немецкие чиновники случайно слили гостайну о подлодках НАТО рядом с "Севпотоками". В Сеть попали секретные данные о маршрутах и оружии атомных субмарин Североатлантического альянса.

"Удивительное дело, когда потерпевший, у которого стянули кошелёк, — а Германию, уничтожив "Северные потоки", безусловно, лишили дешёвого российского газа и всякой возможности развиваться экономически — теперь из кожи вон лезет, чтобы вор ни в коем случае не попался. Сначала немецкое расследование делает вид, что зашло в тупик, пресса дружно указывает на каких-то отмороженных украинских диверсантов-одиночек, не учитывая даже, что для минирования на такой глубине необходимо специальное дорогостоящее и сложное оборудование", — отметил Журавлёв.

Депутат добавил, что теперь свидетелям, которые зафиксировали, как "рука вора-США опускается в немецкий карман, стараются заткнуть рты". При этом неважно, что речь идёт о немецких чиновниках, отметил собеседник Life.ru. Журавлёв выразил уверенность, что у Вашингтона есть на нынешнее руководство ФРГ такой железобетонный компромат, против которого не попрёшь.

"Шольц и компания готовы в угоду не только гробить своё сельское хозяйство и промышленность, но и пересажать собственное население в угоду американцам", — заключил парламентарий.