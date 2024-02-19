В Госдуме сравнили ФРГ с потерпевшим, который из кожи вон лезет, чтобы вор-США не попался
Журавлёв: В ФРГ пытаются заткнуть рты свидетелям теракта США на "Севпотоках"
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв сравнил Германию с потерпевшим, у которого украли кошелёк, пытающимся сделать всё возможное, чтобы вор не попался. Так парламентарий в беседе с Life.ru прокомментировал ситуацию с расследованием теракта на "Северных потоках".
Ранее немецкие чиновники случайно слили гостайну о подлодках НАТО рядом с "Севпотоками". В Сеть попали секретные данные о маршрутах и оружии атомных субмарин Североатлантического альянса.
"Удивительное дело, когда потерпевший, у которого стянули кошелёк, — а Германию, уничтожив "Северные потоки", безусловно, лишили дешёвого российского газа и всякой возможности развиваться экономически — теперь из кожи вон лезет, чтобы вор ни в коем случае не попался. Сначала немецкое расследование делает вид, что зашло в тупик, пресса дружно указывает на каких-то отмороженных украинских диверсантов-одиночек, не учитывая даже, что для минирования на такой глубине необходимо специальное дорогостоящее и сложное оборудование", — отметил Журавлёв.
Депутат добавил, что теперь свидетелям, которые зафиксировали, как "рука вора-США опускается в немецкий карман, стараются заткнуть рты". При этом неважно, что речь идёт о немецких чиновниках, отметил собеседник Life.ru. Журавлёв выразил уверенность, что у Вашингтона есть на нынешнее руководство ФРГ такой железобетонный компромат, против которого не попрёшь.
"Шольц и компания готовы в угоду не только гробить своё сельское хозяйство и промышленность, но и пересажать собственное население в угоду американцам", — заключил парламентарий.
Напомним, Генпрокуратура Германии начала проверку по факту раскрытия гостайны при строительстве газопровода "Северный поток – 2" в 2018 году. Причастным грозит до пяти лет заключения.
Как сообщал Life.ru, взрывы на газопроводах произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Следствие вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, но никаких результатов расследование не дало. При этом Россию к материалам дела не допускают. 7 февраля Швеция объявила о прекращении расследования, пояснив, что не удалось установить подозреваемых. В Германии расследование пока продолжается. Президент России Владимир Путин в ходе недавнего интервью американскому журналисту Такеру Карлсону выразил уверенность, что теракты на "Потоках" организовали США.
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