В Китае предупредили Зеленского о роковых последствиях потери Авдеевки
AT: Потеря Авдеевки приведёт к свержению Владимира Зеленского
Потеря украинскими войсками города Авдеевки сильно пошатнула позиции Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Asia Times.
"Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены режима в России. Теперь эта перспектива очень даже вероятна, но не для России, а для Киева", — говорится в публикации.
Автор статьи напомнил, что, несмотря на тяжелейшее положение Вооружённых сил Украины в Авдеевке, Зеленский хотел удержать город любой ценой. И даже сменивший Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Александр Сырский не смог изменить ситуацию в этом районе. Издание пишет, что нынешний руководитель украинской армии не ожидал, что бойцы разбегутся и массово сдадутся в плен, обнаружив себя в окружении ВС РФ.
Это побудило Сырского дать приказ об оставлении Авдеевки, считают авторы материала. Это решение нанесло значительный удар по престижу Зеленского. Потеря города поставила его в тяжёлое положение — он практически лишился поддержки армии и потерял лицо перед союзниками. В статье говорится, что гнев в ВСУ только нарастает, рано или поздно бойцы выберут нового лидера, скорее всего, им станет Залужный, считает издание.
Напомним, 17 февраля Сырский отдал приказ об отводе войск из Авдеевки. Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности сделал заявление о том, что отход армии связан со стремлением сохранить жизни солдат. Он также отметил, что отступление стало следствием задержки поставок оружия. Через несколько часов ВС РФ взяли под контроль Авдеевку. На зданиях местного коксохимического завода были водружены флаги России. Вместе с городом российские бойцы освободили несколько сёл.
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