Потеря украинскими войсками города Авдеевки сильно пошатнула позиции Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание Asia Times.

"Вашингтон тешил себя надеждой, что ему удастся добиться смены режима в России. Теперь эта перспектива очень даже вероятна, но не для России, а для Киева", — говорится в публикации.

Автор статьи напомнил, что, несмотря на тяжелейшее положение Вооружённых сил Украины в Авдеевке, Зеленский хотел удержать город любой ценой. И даже сменивший Валерия Залужного на посту главкома ВСУ Александр Сырский не смог изменить ситуацию в этом районе. Издание пишет, что нынешний руководитель украинской армии не ожидал, что бойцы разбегутся и массово сдадутся в плен, обнаружив себя в окружении ВС РФ.