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21 февраля, 16:32

Президент Таджикистана Рахмон пожелал Путину крепкого здоровья и стальных нервов

Президент России Владимир Путин в Казани встретился с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он пожелал лидеру РФ успехов, крепкого здоровья и стальных нервов.

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Желаю успехов во всём и прежде всего вам крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов. Всё будет хорошо, всё будет хорошо", — отметил Рахмон.

Также президент Таджикистана поздравил Путина с организацией Игр будущего и назвал их уникальными. Рахмон поблагодарил за приглашение на соревнования, выразив мнение, что это первый подобный турнир такого масштаба в мире.

Путин в свою очередь отметил успешное развитие отношений России и Таджикистана.

"Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", — указал Путин, добавив, что в основном это касается экономики.

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Напомним, сегодня, 21 февраля, президент России работает в Казани. Он уже посетил авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. После этого Путин провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Так, глава РФ встретился с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. После этого в планах у Путина церемония открытия Игр будущего.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Никита Никонов
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