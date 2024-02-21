Президент Таджикистана Рахмон пожелал Путину крепкого здоровья и стальных нервов
Президент России Владимир Путин в Казани встретился с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он пожелал лидеру РФ успехов, крепкого здоровья и стальных нервов.
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Желаю успехов во всём и прежде всего вам крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов. Всё будет хорошо, всё будет хорошо", — отметил Рахмон.
Также президент Таджикистана поздравил Путина с организацией Игр будущего и назвал их уникальными. Рахмон поблагодарил за приглашение на соревнования, выразив мнение, что это первый подобный турнир такого масштаба в мире.
Путин в свою очередь отметил успешное развитие отношений России и Таджикистана.
"Я не знаю ни одной проблемы, которую мы бы не решали, особенно после наших встреч. Будем двигаться по всем направлениям", — указал Путин, добавив, что в основном это касается экономики.
Напомним, сегодня, 21 февраля, президент России работает в Казани. Он уже посетил авиационный завод имени С.П. Горбунова, где поднялся в кабину модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. После этого Путин провёл переговоры с рядом зарубежных лидеров, которые прибыли на открытие Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Так, глава РФ встретился с лидером Республики Сербской Милорадом Додиком, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. После этого в планах у Путина церемония открытия Игр будущего.
ТАСС / Сергей Бобылев