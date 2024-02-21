Президент Таджикистана Рахмон пожелал Путину крепкого здоровья и стальных нервов

Президент России Владимир Путин в Казани встретился с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном. Он пожелал лидеру РФ успехов, крепкого здоровья и стальных нервов.

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Казани. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Желаю успехов во всём и прежде всего вам крепкого-крепкого здоровья, стальных нервов. Всё будет хорошо, всё будет хорошо", — отметил Рахмон.

Также президент Таджикистана поздравил Путина с организацией Игр будущего и назвал их уникальными. Рахмон поблагодарил за приглашение на соревнования, выразив мнение, что это первый подобный турнир такого масштаба в мире.

Путин в свою очередь отметил успешное развитие отношений России и Таджикистана.