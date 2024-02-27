В Екатеринбурге осудили мужчину за оправдание теракта против военкора Татарского

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил активиста Ярослава Ширшикова к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Осуждённому также два года запрещено вести телеграм-каналы. По мнению его адвоката Фёдора Акчермышева, вина Ширшикова не доказана. Он добавил, что приговор будет обжалован. Уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет" было заведено в июне 2023 года.