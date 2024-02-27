В Екатеринбурге осудили мужчину за оправдание теракта против военкора Татарского
Суд приговорил активиста Ширшикова к двум годам за оправдание терроризма
Ярослав Ширшиков. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил активиста Ярослава Ширшикова к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в оправдании теракта, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).
"Суд постановил Ширшикова Ярослава признать виновным. Назначить наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима", — цитирует судью ТАСС.
Осуждённому также два года запрещено вести телеграм-каналы. По мнению его адвоката Фёдора Акчермышева, вина Ширшикова не доказана. Он добавил, что приговор будет обжалован. Уголовное дело по статье "Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет" было заведено в июне 2023 года.
Напомним, 2 апреля 2023 года в одном из петербургских кафе, в котором в тот момент проходил творческий вечер Владлена Татарского, прогремел взрыв. Десятки человек пострадали, сам военкор погиб. Виновницей оказалась Дарья Трепова*, подарившая жертве начинённую взрывчаткой статуэтку. На теракт девушку толкнули украинские кураторы, заплатившие ей 195 тысяч рублей. Она лишь частично признала вину и до сих пор утверждает, что не знала о взрывчатке, рассчитывая лишь на прослушку Татарского. В январе 2024 года Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы. Генпрокуратура, требовавшая 28 лет, считает решение суда слишком мягким и обжаловала его.
* Внесена в список террористов и экстремистов.