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28 февраля, 04:16

В Германии заявили о планах США развязать войну при помощи Макрона

Бизнесмен Дотком: Америка использует Макрона, чтобы начать войну в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о возможной отправке войск стран Запада в Незалежную с "подачи" США, которые планируют начать очередную войну в Европе, сообщил в соцсети X немецко-финский предприниматель, а также экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Отправка западных войск на Украину теперь обсуждается на официальном уровне, согласно словам Эмманюэля Макрона. Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждёт прокси-война США (против России. — Прим. Life.ru)", — написал Дотком.

Он также сообщил, что стремление Запада помешать победе РФ на Украине обернётся третьей мировой войной.

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Напомним, что на конференции в Париже Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину. После этого ведущие европейские страны, такие как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, объявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий. Позднее об аналогичном решении сообщили и в США.

Обложка ©

Flickr / Elyseefr

Анатолий Симоненко
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