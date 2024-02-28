Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о возможной отправке войск стран Запада в Незалежную с "подачи" США, которые планируют начать очередную войну в Европе, сообщил в соцсети X немецко-финский предприниматель, а также экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

"Отправка западных войск на Украину теперь обсуждается на официальном уровне, согласно словам Эмманюэля Макрона. Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждёт прокси-война США (против России. — Прим. Life.ru)", — написал Дотком.