В Германии заявили о планах США развязать войну при помощи Макрона
Бизнесмен Дотком: Америка использует Макрона, чтобы начать войну в Европе
Президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о возможной отправке войск стран Запада в Незалежную с "подачи" США, которые планируют начать очередную войну в Европе, сообщил в соцсети X немецко-финский предприниматель, а также экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Отправка западных войск на Украину теперь обсуждается на официальном уровне, согласно словам Эмманюэля Макрона. Он не стал бы делать такое рискованное заявление в одностороннем порядке. Центральную Европу ждёт прокси-война США (против России. — Прим. Life.ru)", — написал Дотком.
Он также сообщил, что стремление Запада помешать победе РФ на Украине обернётся третьей мировой войной.
Напомним, что на конференции в Париже Макрон допустил отправку сухопутных войск западных стран на Украину. После этого ведущие европейские страны, такие как Швеция, Германия и Соединённое Королевство, объявили, что не будут отправлять своих военнослужащих в зону боевых действий. Позднее об аналогичном решении сообщили и в США.
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