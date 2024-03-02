Не спрятаться, не скрыться: Раскрыта участь американских истребителей F-16 на Украине
Politico: Истребители F-16 станут главной целью российских военных на Украине
Истребители F-16. Обложка © ТАСС / AP / Andreea Alexandru
Истребители F-16 на Украине станут главной целью российских военных, при этом поднимать их в воздух будет очень сложно из-за российских радаров и спутников. Об этом пишут европейские журналисты.
"Базы станут главной задачей российских бомбардировок, сами истребители будут целью систем ПВО России, их ремонт будет проблемой, и даже использование неподготовленных взлётных полос может навредить хрупкому самолёту", — говорится в материале издания Politico.
Ранее стало известно, что ВСУ начали отрабатывать удары на американских истребителях F-16. Как сообщал Life.ru, Киев может получить самолёты в июне. Поставить ВСУ истребители первыми согласились Нидерланды и Дания. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в ВСУ нет лётчиков, которые смогут управлять такими самолётами. А экс-аналитик ЦРУ спрогнозировал незавидную судьбу истребителей. По его словам, российские ВВС уничтожат F-16 за сутки.