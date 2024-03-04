Wildberries грозит волна судебных тяжб после пожара на складе в Шушарах

Как выяснил телеграм-канал, маркетплейс выплатил всего от 2% до 5% суммы компенсаций большинству партнёров. Так, некоторые продавцы получили только пять тысяч из 250 тысяч рублей убытков. Другим же начислили 86 тысяч из трёх миллионов убытков. Руководство Wildberries обещало ещё до конца февраля отправить каждому пострадавшему уведомление с суммой, которую он получит в качестве компенсации, однако продавцы так и не получили свои расчёты, а служба поддержки упорно игнорирует их запросы. По этой причине селлеры и намерены судиться с компанией.