Wildberries грозит волна судебных тяжб после пожара на складе в Шушарах
SHOT ПРОВЕРКА: Wildberries ждут суды из-за проблем с компенсациями после пожара
Онлайн-ретейлеру Wildberries грозит волна судебных разбирательств из-за проблем с выплатами компенсаций продавцам, чьи товары сгорели при пожаре на складе в петербургском посёлке Шушары. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Как выяснил телеграм-канал, маркетплейс выплатил всего от 2% до 5% суммы компенсаций большинству партнёров. Так, некоторые продавцы получили только пять тысяч из 250 тысяч рублей убытков. Другим же начислили 86 тысяч из трёх миллионов убытков. Руководство Wildberries обещало ещё до конца февраля отправить каждому пострадавшему уведомление с суммой, которую он получит в качестве компенсации, однако продавцы так и не получили свои расчёты, а служба поддержки упорно игнорирует их запросы. По этой причине селлеры и намерены судиться с компанией.
Скриншот из чата продавцов, которым задолжал маркетплейс. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Напомним, склад Wildberries в Шушарах сгорел утром 13 января. СК завёл уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Оказалось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. Одной из версий пожара считается поджог из мести за пострадавшего. Ущерб, предварительно, оценили в 17 миллиардов рублей. После инцидента во всех московских офисах компании прошли обыски.
TACC / Валентин Егоршин