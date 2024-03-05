Politico сражена "мастерской операцией Путина", оставившей Шольца в дураках

"После стольких лет в качестве российского лидера Путин всё ещё остаётся разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — констатирует Карничниг.

По оценке коллумниста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках". Он обратил внимание на то, что ничто из сказанного на аудиозаписи не является манипуляцией. В противном случае она не обладала бы такой силой. Аналитик признал, что это не дезинформация, а просто раскрытая информация.