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5 марта, 06:19

Politico сражена "мастерской операцией Путина", оставившей Шольца в дураках

Politico сочла поражением Шольца слив плана немецких офицеров по Крымскому мосту

Президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Обложка © Kremlin.ru

Слив аудиозаписи с переговорами офицеров Бундесвера о "бомбёжке Крымского моста" ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг.

"После стольких лет в качестве российского лидера Путин всё ещё остаётся разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — констатирует Карничниг.

По оценке коллумниста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках". Он обратил внимание на то, что ничто из сказанного на аудиозаписи не является манипуляцией. В противном случае она не обладала бы такой силой. Аналитик признал, что это не дезинформация, а просто раскрытая информация.

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Напомним, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. В Госдуме объявили, что намерены добиться от Берлина проведения расследования, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.

Андрей Бражников
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