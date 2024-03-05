Politico сражена "мастерской операцией Путина", оставившей Шольца в дураках
Politico сочла поражением Шольца слив плана немецких офицеров по Крымскому мосту
Президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Обложка © Kremlin.ru
Слив аудиозаписи с переговорами офицеров Бундесвера о "бомбёжке Крымского моста" ударила по позициям канцлера ФРГ Олафа Шольца и показала превосходство президента России Владимира Путина, написал обозреватель Politico Мэтью Карничниг.
"После стольких лет в качестве российского лидера Путин всё ещё остаётся разведчиком в душе. Нет большей радости, чем перехитрить противников России", — констатирует Карничниг.
По оценке коллумниста, "мастерская операция Путина" оставила Шольца "в дураках". Он обратил внимание на то, что ничто из сказанного на аудиозаписи не является манипуляцией. В противном случае она не обладала бы такой силой. Аналитик признал, что это не дезинформация, а просто раскрытая информация.
Напомним, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. В Госдуме объявили, что намерены добиться от Берлина проведения расследования, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.