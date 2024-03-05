Скандал в Бундесвере с планом "бомбёжки Крымского моста" отрикошетил в Украину

Публикация аудиозаписи с переговорами офицеров Бундесвера о "бомбёжке Крымского моста" поставила под вопрос новый пакет военной помощи Украине со стороны Германии, в который могли войти дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет Financial Times, называя канцлера ФРГ Олафа Шольца "лучшей фигурой на шахматной доске президента РФ Владимира Путина".