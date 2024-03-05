Скандал в Бундесвере с планом "бомбёжки Крымского моста" отрикошетил в Украину
FT: Перехват разговора в Бундесвере поставил под вопрос передачу Taurus Украине
Публикация аудиозаписи с переговорами офицеров Бундесвера о "бомбёжке Крымского моста" поставила под вопрос новый пакет военной помощи Украине со стороны Германии, в который могли войти дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет Financial Times, называя канцлера ФРГ Олафа Шольца "лучшей фигурой на шахматной доске президента РФ Владимира Путина".
"Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — объясняет оборонный аналитик из немецкого Совета по международным отношениям Кристиан Меллинг.
Напомним, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров об "ударе по Крымскому мосту". В Госдуме объявили, что намерены добиться от Берлина проведения расследования, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок. Позже канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил расследовать утечку, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.
Бундесвер (Bundeswehr)