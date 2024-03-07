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7 марта, 09:32

"Это не волшебный щит": В США не смогли гарантировать Киеву защиту НАТО

Профессор Уолт: Войска НАТО не обязаны защищать Киев при членстве в блоке

Вступление в НАТО не гарантирует Киеву отправку на фронт западных военных. Таким мнением поделился профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy (FP).

"Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован", отметил профессор.

По его словам, Штаты выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой участники альянса могут действовать так, как считают нужным. Он отметил, что в таком случае членам объединения не обязательно отправлять живую силу на фронт.

Уолт добавил, что отказ Запада отправлять солдат в зону специальной военной операции может сохраниться и после вступления Украины в НАТО. Профессор подчеркнул, что альянс — это не волшебный щит.

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Напомним, отправку военнослужащих НАТО на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон во время конференции в Париже. При этом в Швеции, Германии, Польше, Британии уже заявили, что не будут отправлять войска в Незалежную. После этого и французские власти скорректировали слова лидера.

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Shutterstock / hodim

Александра Мышляева
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