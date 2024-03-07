"Это не волшебный щит": В США не смогли гарантировать Киеву защиту НАТО

Вступление в НАТО не гарантирует Киеву отправку на фронт западных военных. Таким мнением поделился профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy (FP).

"Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован", — отметил профессор.

По его словам, Штаты выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой участники альянса могут действовать так, как считают нужным. Он отметил, что в таком случае членам объединения не обязательно отправлять живую силу на фронт.