"Это не волшебный щит": В США не смогли гарантировать Киеву защиту НАТО
Профессор Уолт: Войска НАТО не обязаны защищать Киев при членстве в блоке
Вступление в НАТО не гарантирует Киеву отправку на фронт западных военных. Таким мнением поделился профессор Гарвардского университета Стивен Уолт в статье для издания Foreign Policy (FP).
"Статья V Североатлантического договора — это не спусковой крючок, который обяжет членов блока воевать, если другой участник был атакован", — отметил профессор.
По его словам, Штаты выступают за широкую интерпретацию V статьи, согласно которой участники альянса могут действовать так, как считают нужным. Он отметил, что в таком случае членам объединения не обязательно отправлять живую силу на фронт.
Уолт добавил, что отказ Запада отправлять солдат в зону специальной военной операции может сохраниться и после вступления Украины в НАТО. Профессор подчеркнул, что альянс — это не волшебный щит.
Напомним, отправку военнослужащих НАТО на Украину допустил президент Франции Эмманюэль Макрон во время конференции в Париже. При этом в Швеции, Германии, Польше, Британии уже заявили, что не будут отправлять войска в Незалежную. После этого и французские власти скорректировали слова лидера.
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