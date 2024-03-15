"Быстро находят только "Новичок": Захарова пошутила над поисками "пропавшей" принцессы в Лондоне
Захарова: Британцы ищут Миддлтон два месяца, а быстро находят только "Новичок"
Мария Захарова и Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, Zuma / Pool
Великобритания может оперативно находить только вещество "Новичок" и "руку Москвы". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которую якобы активно ищут.
"Вообще, в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". На это требуется дня 2–3. А всё, что надо "не найти", ищут долго", — написала представитель российского дипведомства в телеграм-канале.
Захарова порекомендовала "одураченным британцам" обратиться за помощью к изданию Bellingcat* или ФБК**. Дипломат усмехнулась, что они всегда находят всё "в тысячах километрах от Британии". Захарова также с иронией подметила, что британцы должны управиться с поисками "до субботы, может, и Скрипалей рядом с Кейт обнаружат".
Напомним, в середине января королевская семья сообщила, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. Отсутствие каких-либо подробностей породило множество слухов в Британии: пластическая хирургия, ЭКО и даже кома. Позднее в СМИ появилась информация, что Миддлтон выписали из больницы. Первой официальной "весточкой" от принцессы стала фотография с детьми. Однако после её публикации случился скандал: на снимке поклонники заметили признаки обработки. В итоге супруга принца Уильяма принесла извинения за ретушь и объяснилась.
* Признано Минюстом России иностранным агентом и включено в перечень нежелательных организаций.
** Экстремистская организация, запрещена в России.