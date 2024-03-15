"Быстро находят только "Новичок": Захарова пошутила над поисками "пропавшей" принцессы в Лондоне

"Вообще, в Лондоне быстро находятся только "Новичок" и "рука Москвы". На это требуется дня 2–3. А всё, что надо "не найти", ищут долго", — написала представитель российского дипведомства в телеграм-канале.

Захарова порекомендовала "одураченным британцам" обратиться за помощью к изданию Bellingcat* или ФБК**. Дипломат усмехнулась, что они всегда находят всё "в тысячах километрах от Британии". Захарова также с иронией подметила, что британцы должны управиться с поисками "до субботы, может, и Скрипалей рядом с Кейт обнаружат".