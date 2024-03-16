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15 марта, 22:56

В Москве отмечена высокая популярность онлайн-голосования

Наблюдатель Ковалёв: Электронное голосование крайне востребовано в Москве

Выбирать президента России многие жители столицы решили онлайн-методом. Это и правда в Москве довольно востребованный способ голосования, подтвердил в беседе с радио "Комсомольская правда" руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

По его словам, в столице электронное голосование проводится с 2019 года. Для этого используются федеральная и московская системы (mos.ru).

"Москвичи у нас уже привыкшие к электронному голосованию. Оно у нас в городе проводится с 2019 года и стало уже не диковинкой, а абсолютной нормой. 1,336 млн москвичей проголосовало онлайн. Это, конечно, большая явка, многие голосуют из командировок, с дач и так далее", — перечислил Ковалёв.

Он также предупредил, что из-за высокой явки может образоваться электронная очередь, приводящая к небольшим сложностям с доступом к ресурсам, однако, чтобы они завершились, достаточно подождать.

Явка на выборы президента России в пятницу превысила 35%
Явка на выборы президента России в пятницу превысила 35%

15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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