В Москве отмечена высокая популярность онлайн-голосования
Наблюдатель Ковалёв: Электронное голосование крайне востребовано в Москве
Выбирать президента России многие жители столицы решили онлайн-методом. Это и правда в Москве довольно востребованный способ голосования, подтвердил в беседе с радио "Комсомольская правда" руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.
По его словам, в столице электронное голосование проводится с 2019 года. Для этого используются федеральная и московская системы (mos.ru).
"Москвичи у нас уже привыкшие к электронному голосованию. Оно у нас в городе проводится с 2019 года и стало уже не диковинкой, а абсолютной нормой. 1,336 млн москвичей проголосовало онлайн. Это, конечно, большая явка, многие голосуют из командировок, с дач и так далее", — перечислил Ковалёв.
Он также предупредил, что из-за высокой явки может образоваться электронная очередь, приводящая к небольшим сложностям с доступом к ресурсам, однако, чтобы они завершились, достаточно подождать.
15 марта в РФ стартовало трёхдневное голосование на выборах президента. Всего в бюллетенях представлено четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). Россияне с самого утра массово идут на избирательные участки по всей стране, свои голоса отдают в том числе многодетные семьи и ветераны преклонного возраста, звёзды российского шоу-бизнеса, политики и религиозные лидеры.
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