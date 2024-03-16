В Москве отмечена высокая популярность онлайн-голосования

Выбирать президента России многие жители столицы решили онлайн-методом. Это и правда в Москве довольно востребованный способ голосования, подтвердил в беседе с радио "Комсомольская правда" руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

По его словам, в столице электронное голосование проводится с 2019 года. Для этого используются федеральная и московская системы (mos.ru).

"Москвичи у нас уже привыкшие к электронному голосованию. Оно у нас в городе проводится с 2019 года и стало уже не диковинкой, а абсолютной нормой. 1,336 млн москвичей проголосовало онлайн. Это, конечно, большая явка, многие голосуют из командировок, с дач и так далее", — перечислил Ковалёв.